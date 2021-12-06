Книга с воспоминаниями появилась в проекте «Дневники детей войны»

Фото: предоставлено съемочной группой фильма «Ясеновац»

Столичный Главархив и Департамент образования и науки опубликовали новые ролики в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Отмечается, что 5 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление по всему фронту под Москвой. В память об этой дате был запущен проект «Дневники детей войны».

На данный момент пользователям доступно порядка 60 видео. На них школьники читают воспоминания своих ровесников, которые в далеком 1941 году пережили немецко-фашистскую оккупацию. Также на портале размещен онлайн-сборник детских воспоминаний, которые вошли в основу проекта.

— Оккупация Московской области продолжалась с середины октября 1941 до конца января 1942 года. С первых же дней на подмосковной земле захватчики грабили и убивали мирное население — беззащитных и безоружных людей, в том числе женщин, детей, стариков. Об этих преступлениях сложно говорить, но и молчать о них нельзя, — рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, передает официальный сайт мэра столицы.

Проект был запущен около полугода назад. Он продлится до 20 апреля, в день даты завершения битвы под Москвой.

Воспоминания детей, заставших оккупацию, были найдены в начале этого года во время работы над сборником документов «Без срока давности». В нем рассказывается о том, какие злодеяния творили фашисты на подступах к столице.

— В утреннем тумане 23 ноября в город ввалила шайка озверелых бандитов. Да, это была шайка, нисколько не похожая на армию. Они были в легоньких темно-зеленого цвета шинелях. На головах пилотки, поверх которых были обмотаны байковые одеяла, женские платки и шали, на ногах — легкие ботинки, — записала школьница из Солнечногорска Роза Жеребина.

Также в дневниках дети рассказывают о довоенном времени, нанесенном захватчиками ущербе, возвращении к привычной жизни после оккупации.