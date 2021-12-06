Пушков: «Миллионы» беженцев при «вторжении» России — попытка запугивания Запада

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Заявление министра обороны Украины Алексей Резникова о «миллионах» беженцев в случае «военного вторжения» России, назвали попыткой запугивания Запада. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

— В случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут «три-пять миллионов беженцев» что станет «крупной проблемой» для Евросоюза, — считает Резников.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что генсек Альянса Йенс Столтенберг ясно дал понять то, что в столицах пугают, но не намерены воевать за Украину.

— У НАТО нет обязательств защищать Украину. Поэтому Украина пытается запугать Запад, поскольку других доводов официальному Киеву «явно не хватает», — добавил политик.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.