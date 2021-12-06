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«Снег и гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 6 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Снег и гололедица»: синоптики рассказали москвичам о погоде 6 декабря
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 6 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Также синоптики предупреждают, что на территории будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров будут показывать от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус пяти — минус трех градусов.

В Московской области днем ожидается до минус шести градусов, а ночью — до минус семи.

В этот день будет дуть восточный ветер. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба.

До вторника, 7 декабря, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

5 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что балканский циклон «атакует» Московский регион во вторник, 7 декабря, а погода на следующей неделе будет переменчивой. Умеренно холодная погода на следующей неделе будет чередоваться с периодами тепла под «соусом» снегопадов и гололеда, добавил он.

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов холода, а в области — от четырех до девяти. Сугробы в городе вырастут до 12–17 сантиметров с опережением графика на две недели.

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