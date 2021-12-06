СМИ: США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

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Соединенные Штаты планируют объявить в скором времени дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм, которые проведут в 2022 году в столице Китая Пекине. Об этом заявили на зарубежном телеканале CNN.

По данным СМИ, американские власти не отправят своих официальных представителей на соревнования. Отмечается, что такое действие поможет донести до китайской стороны четкую позицию США. При этом это позволит не отстранять американских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Телеканал CNN отметил, что США сообщат о принятом решении на этой неделе.

Это не первая подобная информация, появившаяся в иностранных СМИ. Накануне американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Глава государства, по данным газеты, как и другие члены правительства, не станет посещать Игры. Решение призвано стать официальным ответом на обвинения Китая в нарушениях прав человека, уверены собеседники издания.

При этом на участии американских спортсменов в Олимпиаде решение властей никак не отразится. Окончательное решение еще не принято, но Байден намерен согласиться с этим и официально объявить до конца года.

Также 20 ноября стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.