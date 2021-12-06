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Астрологи назвали шесть самых недоступных женщин по знаку зодиака

Михаил Алимов

Общество
Астрологи назвали шесть самых недоступных женщин по знаку зодиака
Фото: freepik.com

Знак зодиака значительно влияет на характер человека. Астрологи уверены, что добиться внимания представительниц некоторых из них действительно непросто. Они назвали шесть самых недоступных представительниц зодиакального круга.

Женщины-Водолеи знают себе цену и не станут встречаться с неподходящими партнерами. Перед началом отношений представительницы этого знака обязательно несколько раз проверят возможного избранника, потреплют нервы, а затем убедятся, что он именно тот, кто им нужен.

Женщины-Овны очень самодостаточны и сами не обращают ни на кого внимания. Их необходимо добиваться — в этом поможет искреннее восхищение творческими и профессиональными успехами. Если Овен поверит, то поделится своей историей и может начать общение. Предательств они не прощают, поэтому все действия должны быть искренними.

Женщины-Раки очень чувствительны и зависимы от чужого мнения, поэтому редко сходятся с людьми. Представительницы этого знака требовательны к партнерам и ждут от них соответствия целому списку требований, среди которых внимательность и эмоциональная поддержка избранницы.

Женщины-Львы воспринимают себя королевами, поэтому справедливы и стараются не уделять никому своего внимания, чтобы окружающие не чувствовали себя обиженным или избранными. Добиться расположения Львов можно, если совершать правильные поступки, тогда они обратят на мужчину свое внимание.

Женщины-Весы ценят индивидуальность и отсутствие стереотипов. Так как сами обладают свободным характером и мало обращают внимания на общественное мнение. Представительниц этого знака привлекают неординарные личности с потенциально успешной карьерой.

Женщины-Стрельцы сами способны позаботиться о себе, обладают красотой и обаянием. Чтобы заинтересовать их, необходимо постоянно удивлять и совершать громкие поступки, вроде «миллиона алых роз». Причем для них необязателен какой-то повод, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых, вопреки популярности у мужчин, не способны создать крепкую семью.

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