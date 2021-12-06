Астрологи назвали шесть самых недоступных женщин по знаку зодиака
Знак зодиака значительно влияет на характер человека. Астрологи уверены, что добиться внимания представительниц некоторых из них действительно непросто. Они назвали шесть самых недоступных представительниц зодиакального круга.
Женщины-Водолеи знают себе цену и не станут встречаться с неподходящими партнерами. Перед началом отношений представительницы этого знака обязательно несколько раз проверят возможного избранника, потреплют нервы, а затем убедятся, что он именно тот, кто им нужен.
Женщины-Овны очень самодостаточны и сами не обращают ни на кого внимания. Их необходимо добиваться — в этом поможет искреннее восхищение творческими и профессиональными успехами. Если Овен поверит, то поделится своей историей и может начать общение. Предательств они не прощают, поэтому все действия должны быть искренними.
Женщины-Раки очень чувствительны и зависимы от чужого мнения, поэтому редко сходятся с людьми. Представительницы этого знака требовательны к партнерам и ждут от них соответствия целому списку требований, среди которых внимательность и эмоциональная поддержка избранницы.
Женщины-Львы воспринимают себя королевами, поэтому справедливы и стараются не уделять никому своего внимания, чтобы окружающие не чувствовали себя обиженным или избранными. Добиться расположения Львов можно, если совершать правильные поступки, тогда они обратят на мужчину свое внимание.
Женщины-Весы ценят индивидуальность и отсутствие стереотипов. Так как сами обладают свободным характером и мало обращают внимания на общественное мнение. Представительниц этого знака привлекают неординарные личности с потенциально успешной карьерой.
Женщины-Стрельцы сами способны позаботиться о себе, обладают красотой и обаянием. Чтобы заинтересовать их, необходимо постоянно удивлять и совершать громкие поступки, вроде «миллиона алых роз». Причем для них необязателен какой-то повод, передает Пятый канал.
До этого астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых, вопреки популярности у мужчин, не способны создать крепкую семью.