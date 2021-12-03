Названы четыре знака зодиака, представительницы которых обречены на безбрачие

Кадр из фильма «Интервью с Богом»

Знак зодиакального круга способен предопределить личную жизнь человека. Так, астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых, вопреки популярности у мужчин, не способны создать крепкую семью.

Грациозные и нежные Весы нравятся многим молодым людям. Однако такая востребованность их и отталкивает. Зачастую представители сильного пола боятся взять на себя ответственности за такую девушку.

Честность и прямолинейность Стрельцов мешает созданию надежных и длительных любовных отношений. Такие женщины никогда не скажут лживый комплимент и не будут льстить.

Изящные и безупречные девушки-Девы — приверженцы перфекционизма. Таким стандартам тяжело соответствовать мужчинам, из-за чего их ожидает неудача в личной жизни.

Привлекательные Тельцы всегда находятся в центре внимания у сильного пола. Однако они ревнивы, что пугает потенциального супруга, пишет Пятый канал.

До этого победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа перечислил пять самых невезучих знаков зодиака. Кроме того, экстрасенс назвал пять знаков зодиака, которые любят врать, а также самых невыносимых бывших в зодиакальном круге.