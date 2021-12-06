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Эксперты рассказали, как избежать лишних покупок в супермаркетах

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, как избежать лишних покупок в супермаркетах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперты рассказали, как не совершить лишние и ненужные покупки в супермаркетах.

Эволюционный биолог Сергей Скворцов отмечает, что у голодного человека обостряется восприятие окружающего мира и часто совершаются даже те покупки, которые не были нужны изначально.

— Если человек пришел в магазин голодным, это может привести к импульсивным покупкам фастфуда и еды, полезность которой почти нулевая, — отметил он в комментарии Life.ru.

Также специалисты не советуют отказываться от списка покупок. Это снижает соблазн купить что-то лишнее.

Кроме того, не стоит проводить в магазине более 15 минут — этого вполне достаточно, чтобы сделать необходимые покупки. Если человек часами изучает содержимое полок в магазине, он скорее всего купит то, что ему не нужно.

Не стоит совершать импульсивные покупки в прикассовой зоне. Согласно статистике, 28 процентов людей обязательно покупают что-нибудь оттуда и тратят на это от 100 до 500 рублей при каждом походе в магазин.

До этого стало известно, что мандарины подорожали в России в преддверии Нового года.

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