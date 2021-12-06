Исторический музей пригласил горожан на День викинга

Фото: Ирина Зернакова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей 11 и 12 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на День викинга, приуроченный к проходящей выставке «Викинги. Путь на Восток». В эти дни выставку можно посетить с кураторскими экскурсиями, принять участие в мастер-классах и заглянуть в интерактивные зоны.

Во время познавательной игры «Путь из варяг в греки» участники отгадают загадки о значении необычного предмета, который был частью материальной культуры викингов, или выполнят задание — откроют замок, взвесят монету, развяжут узел или высекут искру кресалом.

Свои музыкальные произведения викинги играли на простых смычковых и струнных инструментах. Посетителям продемонстрируют игру на некоторых из них, а также расскажут о музыкальной народной культуре того времени.

Самыми популярными играми эпохи викингов были хнефатафл и мельница. Костюмированный аниматор поведает гостям об этих играх и предложит попробовать в них свои силы.

Неотъемлемой частью повседневной жизни было занятие домашними ремеслами. Среди женских ремесел основное место занимало прядение и ткачество. Посетителям продемонстрируют процесс ткачества на вертикальном ткацком станке, расскажут об изготовлении тканей, их окрашивании и заготовке сырья.

В рамках программы будут работать несколько выставок: «Лавка купца», «Предметы вооружения викингов» и «Косторезная мастерская».

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.