Газете «Вечерняя Москва» исполнилось 98 лет

Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

Газета «Вечерняя Москва» отмечает 98-й день рождения 6 декабря. Именно в этот день в 1923 году вышел первый номер газеты.

Сперва газета представляла собой информационные листки о происшествиях, городских, судебных и экономических новостях. Например, тогда «Вечерняя Москва» освещала события общественного суда над поэтом Сергеем Есениным и его друзьями.

Также с газетой на протяжении долгих лет активно сотрудничали известные писатели, поэты и общественные деятели. Так, «ВМ» публиковала отрывки из «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Жизни Клима Самгина» Максима Горького и многих других произведений. Также с газетой работал Владимир Маяковский.

Авторами текстов в «Вечерней Москве» были Константин Федин, Николай Асеев, Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, Лев Славин, Евгений Габрилович, Илья Ильф, Евгений Петров и Михаил Зощенко.

Позже в газете печатались военный корреспондент Илья Пудалов, который проработал в редакции 54 года, и журналист Лев Славин, по произведениям которого поставили киноленты «Два бойца» и «Интервенция».

Также в издании работали журналисты Владимир Рудный и Виктор Орлов. Последний с 1941 года занимал пост заместителя главного редактора газеты, а в годы Великой Отечественной войны был одним из семи сотрудников, которые остались в прифронтовой Москве и выпускали номера даже тяжелой осенью 1941 года.

Помимо этого, «Вечерка» публиковала тексты зарубежных литераторов. Так, на страницах газеты можно было встретить материалы Анри Барбюса, Луи Арагона и Ромена Роллана.

Газету «Вечерняя Москва» начали издавать в 1923 году. За 98-летнюю историю издание ни разу не приостановило печать.

В 2003 году в честь 80-го юбилея «Вечерняя Москва» одной из первых стала полноцветной.

В 2011 году произошел перезапуск «Вечерки». Тогда издание решило сохранить свои традиционные особенности и одновременно интегрировать в работу современные стандарты. Название газеты осталось прежним.

В настоящий момент «Вечерняя Москва» является абсолютным лидером московского газетного рынка по охвату аудитории. В 2020 году издание вошло в топ-5 самых цитируемых средств массовой информации по рейтингу компании Mediascope по статистике количества упоминаний на радио и телевидении.

Сейчас газета занимается выпуском семи адресованных различным целевым группам изданий, порталом городских новостей, студией сетевого вещания и медиацентром. Это позволяет «Вечерке» оперативно и информативно рассказывать о главных событиях в мире и городе.

Также газета реализует проекты социальной направленности, среди которых «Народы Москвы», «Московское качество», сотрудничество с флагманом Черноморского флота ВМФ России — гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Москва» и многие другие.

В редакции действуют и общественные клубы: «Клуб пресс-секретарей» и «Клуб учителей».

Помимо этого, «Вечерняя Москва» занимается проектом для школьников «Пресса в образовании». Он предполагает использование качественных периодических изданий в рамках школьного образовательного процесса.

Также при редакции работает бесплатная школа-студия юных корреспондентов «Новый фейерверк», созданная главным редактором Александром Куприяновым.

Коллектив нашего издания к этому дню получил немало теплых поздравлений от своих верных друзей-читателей и партнеров. Некоторые из них мы сегодня публикуем.