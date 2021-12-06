Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в декабре

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Просветительская акция «Всероссийский тест на знание Конституции Российской Федерации» пройдет 12 декабря в онлайн-формате.

Акция приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации и организована Общественным движением «Гражданин». Она проводится ежегодно для граждан РФ старше двенадцати лет. В этом году тест пройдет в шестой раз.

До этого, 10 ноября, стало известно, что Москва стала одним из лидеров Большого этнографического диктанта, который прошел с 3 по 7 ноября. В этом году 2 679 689 человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте. В список лидеров вошли Республика Башкортостан, Москва и Краснодарский край. Из зарубежных стран хороший результат показали Казахстан, Украина и Узбекистан. Почти 270 тысяч москвичей поддержали акцию в онлайн-формате. Этот показатель на 100 тысяч участников превысил уровень прошлого года.