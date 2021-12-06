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Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Михаил Алимов

Политика
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров обсудят двусторонние отношения, которые находятся в плачевном состоянии. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий, — передает его слова РИА Новости.

Песков отметил, что на повестке дня у президентов ситуация на Украине, продвижение НАТО к российским границам и инициатива Путина о гарантиях безопасности страны. При этом никаких совместных заявлений Россия и США делать не планируют.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России и США с «олимпийским спокойствием».

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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