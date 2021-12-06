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ЕС на год продлил санкционные меры за нарушения прав человека

Виктория Сикерина

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ЕС на год продлил санкционные меры за нарушения прав человека
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европейский союз официально принял решение о продлении на год санкций за серьезные нарушения прав человека. Об этом стало известно из заявления ЕС, которое опубликовали в понедельник, 6 декабря.

Уточняется, что санкционные меры будут действовать до 8 декабря 2022 года.

Под продленные санкции попали все фигуранты, кроме одного человека, который скончался. Таким образом ограничительные меры будут действовать в отношении 14-ти физических лиц и четырех организаций, пишет РИА Новости.

7 декабря 2020 года сообщалось, что Европейский союз с 8 декабря введет новый режим санкций за нарушение прав человека. Он начал действовать в отношении физических и юридических лиц за нарушение основных свобод, геноцид, пытки и торговлю людьми.

2 декабря 2021 года Минфин Соединенных Штатов ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.

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