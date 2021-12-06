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Корпуса Сеченовского университета ввели в эксплуатацию на проспекте Вернадского

Евгений Белоусов

Город
Корпуса Сеченовского университета ввели в эксплуатацию на проспекте Вернадского
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Вернадского, 96к1 Карта всех событий

Два учебно-лабораторных корпуса Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова достроили на западе Москвы. Об этом 6 декабря сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, этот комплекс зданий являлся долгостроем. Новые здания представляют собой два блока высотой пять и шесть этажей и общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров.

Внутри оба корпуса оборудованы лекционными и учебными лабораториями, офисами и рабочими кабинетами. Кроме того, в зданиях обустроены классы для вебинаров и подготовки проектных работ, переговорные, методический кабинет, зал заседаний, зоны с открытой планировкой и кафе. На данный момент помещения предстоит оснастить необходимым оборудованием и мебелью.

Также корпусы оборудованы подземным паркингом, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Комплекс зданий был достроен за счет бюджета города.

До этого, 1 декабря, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты начали обустраивать фасад стилобатной части кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Он отметил, что строители уже завершили устройство надземной части здания на 64 процента.

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