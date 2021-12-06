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Подозреваемого в мошенничестве более чем на 350 тысяч рублей задержали в Домодедове

Илья Ашуров

Происшествия
Подозреваемого в мошенничестве более чем на 350 тысяч рублей задержали в Домодедове
Фото: МВД
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

В Домодедове полицейские задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в интернет-мошенничестве более чем на 350 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель одной из строительных организаций. Он рассказал, что решил приобрести в интернет-магазине для нужд фирмы дорожные плиты. Мужчина перевел деньги на счет магазина, но товар так и не получил. Сумма материального ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала подозреваемого.

— В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: восемь мобильных телефонов, ноутбук, флэш-карты, модем, сим‑карты, черновые записи, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — заключила Петрова.

Видео: МВД по МО

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.

До этого сообщалось, что москвичка, работающая юристом, стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась одного миллиона рублей.

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