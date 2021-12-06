Белорусский МИД рассказал об ответе страны на санкции Запада

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Белоруссия введет запрет на ввоз ряда товаров из стран, которые вводят в отношении нее санкции. Соответствующее постановление правительства скоро будет подписано. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в МИД страны.

— В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что рынок государства будет наполнен аналогичными товарами из «дружественных» стран. Также будет расширен список лиц, которым нежелательно въезжать на территорию Белоруссии.

Кроме того, Белоруссия намерена расширять дальнейшую интеграцию с Россией и более тесно взаимодействовать с партнерами по ЕАЭС и странами «дальней дуги».

Будут приняты и иные, «непубличные» меры воздействия, а также введен ряд аналогичных санкций в отношении западных авиаперевозчиков.

— Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен холодной войны, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства, — говорится в сообщении министерства.

Белорусская сторона готова решать все вопросы путем диалога с учетом интересов всех сторон.

2 декабря 2021 года Минфин Соединенных Штатов ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.