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Врач Тяжельников заявил о большом интересе к вакцинации в Москве

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Врач Тяжельников заявил о большом интересе к вакцинации в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве наблюдается большой интерес к вакцинации, а связанные с прививкой опасения у горожан развеиваются. Об этом сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Конечно, интерес к вакцинации достаточно большой. И в общем-то те опасения, которые возникали у людей вначале, развеиваются. Сейчас в Москве в основном приходят (делать прививку — прим. «ВМ») уже замотивированные люди, которые понимают, что необходимо защитить себя и своих близких именно путем вакцинации, — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач добавил, что большое количество москвичей приходит, чтобы пройти ревакцинацию.

До этого заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что свыше 5,7 миллиона жителей города сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала текущего года. По ее словам, также за указанный период более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию.

За последние сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 2743 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровел 1 792 971 пациент.

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