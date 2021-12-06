Лондон и Рига договорились укреплять устойчивость к «агрессивному поведению» России

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Великобритания и Латвия договорились продолжать сотрудничество в вопросах укрепления устойчивости против якобы «агрессивного поведения» со стороны России. Об этом говорится в совместной декларации, которую в понедельник, 6 декабря, подписали глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее латвийский коллега Эдгар Ринкевич.

— Мы будем продолжать укреплять коллективную устойчивость к агрессивному поведению России, работая с союзниками и партнерами по НАТО, для защиты наших общих интересов в области национальной безопасности, — говорится в документе.

Так, стороны планируют укреплять сотрудничество в кибербезопасности и космической безопасности, а также совместными усилиями продвигать повестку НАТО на период до 2030 года и разрабатывать стратегическую концепцию альянса.

В документе также говорится, что Лондон и Рига планируют противостоять режиму нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко и следить за поведением российской стороны в отношении Украины, передает РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.