Более 600 нарушений ПДД в Москве выявили посредством мониторинга соцсетей

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В Москве с начала года автоинспекторы выявили более 600 нарушений правил дорожного движения (ПДД) посредством мониторинга социальных сетей. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечены более 150 собственников и водителей транспортных средств, демонстрирующих свои нарушения в интернете. Составлено более 600 административных материалов за различные нарушения ПДД, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что сотрудники ГИБДД установили еще свыше 200 пользователей соцсетей, автомобили которых «полностью идентифицированы».

До этого сообщалось, что Останкинский суд Москвы решил депортировать из страны бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева, который на прошлой неделе был задержан за гонки в Лефортовском тоннеле.

Дело Чоршанбиева

В пятницу, 3 декабря, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 26-летний Чоршанбиев публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей.

Впоследствии его машину остановили на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

При задержании Чоршанбиев предъявил водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности.