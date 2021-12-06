Восемнадцатилетняя итальянская фигуристка Маттиуццо погибла в аварии

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Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в субботу, 5 декабря, в результате ДТП неподалеку от Сан-Марино. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным газеты, автомобиль Fiat 500, в котором находились спортсменка и ее бойфренд Даниэле Воланти, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. От полученных травм влюбленные погибли на месте. Водитель другого автомобиля получил травмы.

Итальянская спортсменка родилась в Милане, но проживала в Сан-Марино. В 2019 году она в составе итальянской сборной принимала участие в юниорском чемпионате мира по синхронному катанию на коньках.

На прошлой неделе в Москве произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода.