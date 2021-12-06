Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

У москвича из Lexus украли сумку за 130 тысяч рублей в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
У москвича из Lexus украли сумку за 130 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 56/2с1 Карта всех событий

В центре столицы из припаркованной иномарки похитили дорогостоящую сумку. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, кража произошла 4 декабря около 13:00 рядом с домом 56 на улице Гиляровского. Злоумышленник разбил заднее боковое стекло автомобиля Lexus и похитил из салона сумку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Владелица машины обратилась в полицию. По ее словам, стоимость похищенной сумки — 130 тысяч рублей. В самом аксессуаре находились документы, личные вещи и 32,5 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 162,5 тысячи рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что в полицию обратилась 29-летняя москвичка, работающая юристом. После разговора «с сотрудником банка» с ее счета пропал один миллион рублей.

Читайте также:
Парковки МВД Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте