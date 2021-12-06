У москвича из Lexus украли сумку за 130 тысяч рублей в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 56/2с1 Карта всех событий

В центре столицы из припаркованной иномарки похитили дорогостоящую сумку. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, кража произошла 4 декабря около 13:00 рядом с домом 56 на улице Гиляровского. Злоумышленник разбил заднее боковое стекло автомобиля Lexus и похитил из салона сумку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Владелица машины обратилась в полицию. По ее словам, стоимость похищенной сумки — 130 тысяч рублей. В самом аксессуаре находились документы, личные вещи и 32,5 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 162,5 тысячи рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что в полицию обратилась 29-летняя москвичка, работающая юристом. После разговора «с сотрудником банка» с ее счета пропал один миллион рублей.