В США выразили готовность оказать военную поддержку Украине при вторжении туда РФ

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В случае якобы «вторжения» России на Украину США, скорее всего, окажут военную поддержку союзникам на восточном фланге НАТО. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

В пресс-службе американского правительства обеспокоены тем, что Россия может планировать боевые действия против Украины.

При этом уточняется, что Вашингтон не хочет применять военную силу в качестве контрмер против российской стороны.

В пресс-службе администрации Байдена добавили, что во время предстоящих переговоров президентов России и США американский лидер не будет «грозить пальцем» своему коллеге Владимиру Путину и ясно доложит ему, какие действия готовы принять в США по сдерживанию РФ.

В Белом доме также добавили, что Штаты совместно с Евросоюзом могут предпринять меры против России со значительным вредом для ее экономики.

В администрации президента США подытожили, что перед саммитом с Путиным Байден переговорит со своими европейскими коллегами, а после встречи с российским коллегой свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.