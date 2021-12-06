Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле усомнились в гарантиях США относительно системы безопасности

Полина Долганова

В мире
В Кремле усомнились в гарантиях США относительно системы безопасности
Фото: Минобороны РФ

Неизвестно, насколько партнеры России и Соединенных Штатах готовы проявить политическую волю и гарантировать обеспечение безопасности. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты, — отметил представитель Кремля.

По его словам, российские дипломаты во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попытаются найти собеседников для начала переговоров по этой теме, однако прогнозировать их успех пока нельзя.

Пресс-секретарь также напомнил об инициативе президента России Владимира Путина созвать саммит «пятерки» Совета Безопасности и обсудить возможные вызовы и варианты решения проблем.

Однако по состоянию на 6 декабря договориться о проведении таких переговоров с коллегами из других стран пока не удалось, передает Первый канал.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Недавно Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, какую чрезвычайно агрессивную позицию демонстрирует НАТО в отношении России. Поэтому РФ пытается «застраховать свои собственные интересы».

Читайте также:
США Дмитрий Песков Безопасность
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте