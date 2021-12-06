В Кремле усомнились в гарантиях США относительно системы безопасности

Фото: Минобороны РФ

Неизвестно, насколько партнеры России и Соединенных Штатах готовы проявить политическую волю и гарантировать обеспечение безопасности. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы еще не знаем, насколько наши партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты, — отметил представитель Кремля.

По его словам, российские дипломаты во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попытаются найти собеседников для начала переговоров по этой теме, однако прогнозировать их успех пока нельзя.

Пресс-секретарь также напомнил об инициативе президента России Владимира Путина созвать саммит «пятерки» Совета Безопасности и обсудить возможные вызовы и варианты решения проблем.

Однако по состоянию на 6 декабря договориться о проведении таких переговоров с коллегами из других стран пока не удалось, передает Первый канал.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Недавно Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, какую чрезвычайно агрессивную позицию демонстрирует НАТО в отношении России. Поэтому РФ пытается «застраховать свои собственные интересы».