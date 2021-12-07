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Принц Уильям пришел в ярость из-за фото Кейт Миддлтон

Юлия Курганова

Общество
Принц Уильям пришел в ярость из-за фото Кейт Миддлтон
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Британский принц Уильям рассердился на фотографов, которые запечатлели его жену Кейт Миддлтон в общественном транспорте.

Снимок был сделан еще 15 лет назад. В то время будущая супруга члена королевской семьи пользовалась общественным транспортом, а папарацци следили за ней повсюду, в том числе на дороге. Королевский эксперт Ричард Палмер рассказал, что ее сфотографировали в автобусе в Лондоне, который ехал по Кингс-роуд. В тот день Миддлтон направлялась на собеседование.

— Уильям забеспокоился, что его девушку преследуют точно так же, как и его мать. И мы все знаем, к чему это привело. Опасность заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день. Уильям пришел в ярость, — рассказала биограф королевской семьи Марсия Муди, пишет издание Daily Express.

Она добавила, что, как только снимок стал достоянием общественности, у Кейт и ее отца состоялся серьезный разговор, а после разозленный Уильям обратился к СМИ с требованием прекратить вмешательство в их личную жизнь.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2002 году. А через девять лет они поженились. Ныне супруги воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.

Эксперт назвала причину проблем в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Супруги в этом году отметили десятую годовщину брака, однако, по мнению эксперта Кэти Николл, в начале их совместного пути пара переживала непростой период. Так, Уильям и Кейт начали встречать еще будучи студентами. Осенью 2010 года принц сделал избраннице предложение, а в апреле 2011-го они сыграли свадьбу. Однако их жизнь не всегда была гладкой. Так, в 2016 году расставались на несколько месяцев.

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