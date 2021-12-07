В США назвали причины перемещения российских войск у границы с Украиной

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Россия может готовиться к конфликту с Украиной, предусматривая возможность ответной операции на попытку Киева вернуть контроль над ситуацией на Донбассе. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразили в Исследовательской службе американского конгресса.

— Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путем, — пишет автор доклада Эндрю Боуэн.

По его словам, перемещение российских войск ближе к украинской границе может быть связано с конфликтом в Белоруссии. При этом автор документа не объясняет, что именно он имеет в виду.

За счет перемещения военных сил Россия также может принуждать Украину к дипломатическим переговорам по ситуации на Донбассе.

Перемещения, по мнению автора, также могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает присутствие США и НАТО в водах Черного моря как военную помощь Украине, передает RT.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.