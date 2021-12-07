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Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях

Евгений Белоусов

Происшествия
Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

На восточном участке Арбатско-Покровской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Источник «ВМ» рассказал, что человека уже достали, он находится без сознания. С пострадавшим работают врачи скорой помощи.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента.

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