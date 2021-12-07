Спасатель рассказала, что нельзя делать в случае обморожения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спасатель Любовь Кулакова объяснила, чем опасно обморожение и что не нужно делать, чтобы не ухудшить ситуацию.

По словам специалиста, чаще всего замерзают открытые участки тела. Также легко получить обморожение, если одежда намокла. Спасатель посоветовала не пропустить самую начальную и одну из опасных стадий, когда части тела белеют. В этом случае человека нужно срочно переместить в теплое помещение.

— Согревать человека нужно целиком, потому что очень часто обморожение идет в купе с переохлаждением. Греем постепенно изнутри теплым сладким чаем, переодеваем в сухую одежду, утепляем в первую очередь голову и спину, так как оттуда идут основные потери тепла, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Греть обмороженное место нужно бережно — нельзя интенсивно растирать, совать в горячую воду, иначе возможно повреждение сосудов. Рекомендуется укутать руки ноги в плед и аккуратно массировать.

Спасатель отметила, что если на коже появились пузыри, это вторая стадия обморожения, необходимо срочно обратиться к врачу.

Она добавила, что у взрослых в настоящее время находятся в зоне риска лицо и руки, так как многие или говорят по телефону или набирают сообщение.

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