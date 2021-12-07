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Участники «Московского долголетия» представят пять коллекций на модном онлайн-показе

Евгений Белоусов

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Участники «Московского долголетия» представят пять коллекций на модном онлайн-показе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На Youtube-канале проекта московское долголетие 9 декабря пройдет трансляция модных показов пяти коллекций, которые участники «Московского долголетия» создали совместно с известными российскими дизайнерами. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

— «Мастерская дизайнеров» — это очередной творческий проект “Московского долголетия”, где участники получили уникальную возможность не только проявить свои таланты, но и учиться у известных мастеров. Надеемся, что созданные коллекции вдохновят людей старшего поколения на эксперименты и создание модных образов, — рассказал заместитель руководителя.

Он также отметил, что в проекте открыты онлайн-группы, в которых на данный момент занимается более 1,3 тысячи участников.

Над созданием коллекций одежды участникам помогали дизайнеры Игорь Гуляев, Ксения Серая, Леонид Алексеев, Галина Крючкова и Сергей Сысоев. На онлайн-показе будут представлены пять линеек женской одежды для старшего поколения, в каждой из них будет по 10 модных образов.

Так, например, в основу коллекции «Ультрамариновые горизонты» команды Галины Крючковой легла растяжка цветов и концепция лаконичных романтичных образов с женственными линиями. А подопечные Игоря Гуляева создали создали коллекцию «Гуляй, Москва». Представлять одежду на подиуме будут ученицы модельной школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие».

Ознакомиться с каждой из пяти коллекций подробно можно на официальном портале мэра Москвы.

До этого сообщалось, что представители «Финансового агентства города Москвы» Департамента финансов Москвы провели для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию о финансовой грамотности. Спикерами лекции стали специалисты Екатерина Лавренова и Алексей Беляков.

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