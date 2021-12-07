Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сотрудники Комплекса городского хозяйства продолжают бороться с последствиями обильного снегопада, обрушившегося на столицу. В течение дня они планируют не менее трех раз подмести и обработать от гололеда дороги и тротуары. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе напомнили, что снег, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день. При этом температура воздуха от минусовых значений утром перейдет нулевую отметку во второй половине дня.

В пресс-службе отметили, что за ночь уровень снега в отдельных районах Москвы увеличился на 5 сантиметров, а за сутки может вырасти в общей сложности на 15 сантиметров.

— До конца суток трижды проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой: в 10:00, в 16:00 и в 23:00. При необходимости цикл работ будем повторять чаще, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В ведомстве уточнили, что под особым контролем находятся зоны для пешеходов и тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы.

Столичных водителей призвали с пониманием отнестись к работе городских служб.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что из-за снега движение на дорогах в Москве оценивается в восемь баллов, что является сильной загруженностью для утреннего часа пик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.