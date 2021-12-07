Более 60 нетрезвых водителей выявили в Москве во время рейда ГИБДД

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» на дорогах Москвы выявили более 60 водителей в состоянии опьянения. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Рейд прошел в ночь с 4 на 5 декабря. Автоинспекторы зарегистрировали 63 факта нетрезвого вождения. При этом в 27 случаях водители находились за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Еще в 99 эпизодах водители отказывались проходить медицинское освидетельствование.

— Девять водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

О запланированном рейде ГИБДД стало известно днем 3 декабря. Тогда же в ведомстве призвали граждан «не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения» и в случае наблюдения пьяного водителя обращаться в полицию.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей.

Наиболее частый вид ДТП — наезд на пешеходов (74 случая). При этом почти половина таких дорожных происшествий произошли вне пешеходного перехода. На втором месте антирейтинга наиболее частых видов аварий — столкновение транспортных средств (68). На третьем месте — наезд на стоящий транспорт (8) и наезд на препятствие (6).

Самым аварийным днем минувшей недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых один человек погиб и еще 35 пострадали.