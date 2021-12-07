Дерматолог дала советы, как защитить кожу зимой

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Для защиты кожи зимой необходимо уменьшить количество очищающих процедур, чаще пользоваться кремами с содержанием животных жиров, а также максимально закрывать лицо шарфом. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Специалист пояснила, что при сильном ветре в кожу «вбивается» избыток кислорода и идет повреждение тканей, из-за чего на руках и иногда коже лица возникают сухость и «цыпки».

Особенно ярко эти проблемы проявляются у тех, кто имеет чувствительную кожу и атопический дерматит. У таких людей кожа начинает воспаляться, появляется покраснение и зуд.

Защитить кожу в зимний период можно уменьшив количество очищающих процедур, таких как скрабинги, чистки и пилинги. Необходимо выбирать крема, в которых содержится достаточное количество витаминов А, D, C и E, необходимых организму для регенерации кожи, передает РИАМО.

До этого спасатель Любовь Кулакова рассказала, что опасно делать при обморожении. Греть обмороженное место нужно бережно — нельзя интенсивно растирать, совать в горячую воду, иначе возможно повреждение сосудов.