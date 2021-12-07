Юрист предупредила россиян о «новогодних» штрафах

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Несоблюдение общественного порядка и техники безопасности в новогодние праздники может привести к административной, а иногда даже к уголовной ответственности. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова.

По ее словам, слишком шумные застолья в новогоднюю ночь подпадают под так называемый закон о тишине. Его условия различаются в регионах.

К примеру, в Подмосковье к раздражающим звукам относится шум от строительной техники или аудиоаппаратуры, игра на музыкальных инструментах, пение, свист, крики, ремонт и пиротехника. Если вечеринка окажется, по мнению соседей, слишком громкой, они имеют право вызвать полицию. Размер штрафа за подобное нарушение составит от одной до двух тысяч рублей.

При этом обращаться в правоохранительные органы граждане могут в течение праздников неограниченное количество раз, отметила юрист.

Кроме того, административным или даже уголовным наказанием может обернуться неправильное использование пиротехники.

— Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствие близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров, — цитирует адвоката телеканал «360».

За нарушение предусмотрен штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если же при запуске новогоднего салюта кто-то из людей пострадает, административная ответственность сменяется уголовной. В таком случае нарушителю грозит срок до семи лет.

Шевцова также напомнила, что на фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор рекомендует встречать праздники на открытых пространствах, а компании не должны включать более 50 человек.

До этого член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что в России во время новогодних праздников предложили ограничить продажу алкоголя, чтобы люди не спивались.