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Появилось фото юноши, задержанного с оружием возле столичной школы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появилось фото юноши, задержанного с оружием возле столичной школы
Фото: Telegram / SHOT

В Сети появилось фото Арсения Кураева, которого задержали возле московской школы № 1297 после того, как он написал в социальной сети «ВКонтакте» о своем намерении устроить теракт. Снимки опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, задержанный с оружием молодой человек ранее учился в этой самой школе. В соцсетях он утверждал, что планирует «стрелять по лицам». Один из учеников охарактеризовал Арсения как «странного товарища»«». По его словам, парень якобы имел отношение к торговле наркотиками и отличался грубым поведением.

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

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