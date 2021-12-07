Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минимуществе Подмосковья рассказали об оказании электронных госуслуг по земле

Ирина Игнатенко

Общество
В Минимуществе Подмосковья рассказали об оказании электронных госуслуг по земле
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

С начала текущего года жителям Подмосковья было предоставлено более 176 тысяч государственных услуг по земле в электронном виде. Показатель вырос на 29 тысяч заявок по сравнению с прошлым годом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

— Благодаря цифровизации государственных услуг в Подмосковье заявители могут оформить свое имущество удаленно, что является крайне актуальным, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, — отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он напомнил, что в настоящее время на портал госуслуг Подмосковья выведены 34 услуги, касающиеся земельных участков.

Наиболее популярными у жителей области услугами являются перераспределение земельных участков, предоставление земли в аренду, оформление разрешений на размещение объектов на участках земли. Так, перераспределить свои участки в 2021 году захотели более 43,7 тысячи заявителей. Услугу по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов при этом получили 28 тысяч жителей области.

До этого эксперт рассказал, в каких МФЦ Подмосковья можно оформить загранпаспорт.

Читайте также:
земля Госуслуги Подмосковье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте