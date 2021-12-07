В Минимуществе Подмосковья рассказали об оказании электронных госуслуг по земле

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С начала текущего года жителям Подмосковья было предоставлено более 176 тысяч государственных услуг по земле в электронном виде. Показатель вырос на 29 тысяч заявок по сравнению с прошлым годом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

— Благодаря цифровизации государственных услуг в Подмосковье заявители могут оформить свое имущество удаленно, что является крайне актуальным, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, — отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он напомнил, что в настоящее время на портал госуслуг Подмосковья выведены 34 услуги, касающиеся земельных участков.

Наиболее популярными у жителей области услугами являются перераспределение земельных участков, предоставление земли в аренду, оформление разрешений на размещение объектов на участках земли. Так, перераспределить свои участки в 2021 году захотели более 43,7 тысячи заявителей. Услугу по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов при этом получили 28 тысяч жителей области.

До этого эксперт рассказал, в каких МФЦ Подмосковья можно оформить загранпаспорт.