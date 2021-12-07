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«Город открытий» вошел в число лучших детских туристских проектов России

Евгений Белоусов

Город
«Город открытий» вошел в число лучших детских туристских проектов России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект Город открытий стал финалистом II Всероссийского конкурса детских туристских проектов. Проект принадлежит московскому Комитету по туризму. Об этом 7 декабря сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Итоги конкурса были подведены в рамках Форума по развитию детского туризма в Волгограде, организатором мероприятия было Федеральное агентство по туризму при поддержке Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив.

Всего в финал конкурса прошли 56 проектов, среди которых: экскурсионные туры, этнографические краеведческие экспедиции, а также исторические музеи и туристические маршруты. Уточняется, что лучшие из этих проектов будут рекомендованы к реализации.

«Город открытий» был представлен в номинации «Турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма». программа дает возможность российским школьникам совершать познавательные поездки в Москву. В ходе таких поездок школьников будут знакомить с инновационными отраслями и индустриями, они смогут посетить высокотехнологичные производства, современные компании, профильные вузы, технопарки и объекты культуры.

Методология проекта подходит для реализации во всех регионах, отмечается на официальном портале мэра Москвы.

Днем ранее, 6 декабря, заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что Москва удостоилась награды в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на проходившей с 30 ноября по 2 декабря международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне.

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