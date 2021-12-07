Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В аэропортах Москвы задержали и отменили 42 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 12 рейсов, столько же задержано в Домодедове. В аэропорту Шереметьево задержано 11 рейсов, также там отменили 3 рейса. Кроме того, 4 рейса отменены в Домодедове.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада во вторник, 7 декабря. В уборке снега задействованы 10 тысяч единиц техники и 70 тысяч специалистов. Уточняется, что задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты.

Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада стал южный циклон, насыщенный влагой.