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Прокуратура поставила на контроль уголовное дело о стрельбе в столичном МФЦ

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура поставила на контроль уголовное дело о стрельбе в столичном МФЦ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 7 декабря.

— Заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и исполняющий обязанности Кузьминского межрайонного прокурора Игорь Саватеев координируют действия правоохранительных органов на месте происшествия, — заключила Нефедова.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ.

— Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стрельба в МФЦ

В центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. В результате трагедии погибли два человека и еще трое пострадали.

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

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