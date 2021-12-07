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Невролог назвал способы остановить выпадение волос после COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Невролог назвал способы остановить выпадение волос после COVID-19
Фото: Pexels

Выпадение волос является одним из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Зачастую столкнувшиеся с такой проблемой люди начинают использовать средства для укрепления волосяных луковиц, пить витамины и следить за общим состоянием здоровья.

Однако врач-невролог Алексей Руденко заявил, что бороться с недугом следует иными методами.

— Для решения проблемы выпадения волос показана двухэтапная терапия: назначается прием антиоксидантов, а следом — курс венотоников и препаратов, разжижающих кровь, — цитирует «Российская газета» слова специалиста.

До этого врач-трихолог Анна Ляшенко рассказала, в какой цвет лучше не красить волосы, чтобы сохранить их здоровый вид. По ее словам, на красоту волос влияют питание, стрессы, уход и внешняя среда: морозы и сильный ветер будут сушить их. Крашенным блондинкам необходимо пользоваться средствами ухода: кондиционерами, бальзамами, масками и маслами, чтобы напитывать волос и делать его эластичным.

Также стало известно, что мужчины чаще всего лысеют из-за наследственных факторов, а женщины — из-за вредных процедур для волос. Однако специалисты выделили несколько основных причин, которые влияют на выпадение густой шевелюры.

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