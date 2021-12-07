Андрей Бочкарев: На новом участке БКЛ можно сделать пересадки на семь линий метро и две станции МЦД  

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Открывшийся участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена связан пересадками с семью другими линиями подземки и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход (со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии) находится в стадии строительства, — рассказал заммэра.

По его словам, станции «Кунцевская» БКЛ Арбатско-Покровской и Филевской линий метро вместе с платформой МЦД-1 и остановками наземного общественного транспорта объединены в крупный пересадочный узел.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на станции «Каховская» в составе БКЛ появится еще одна пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Со станции «Аминьевская» можно будет перейти на одноименную платформу будущего МЦД-4.

— С «Мичуринского проспекта» БКЛ пассажиры могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки, — отметил Юрий Кравцов.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.