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Супругов из Москвы будут судить за убийство, совершенное 17 лет назад

Юлия Курганова

Происшествия
Супругов из Москвы будут судить за убийство, совершенное 17 лет назад
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

В Московской области суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух человек, которое было совершено 17 лет назад. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении супружеской пары из города Москвы. Они обвиняются в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщается во вторник, 7 декабря, в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с соучастниками спланировали убийство женщины. Под вымышленным предлогом жертве предложили встретиться в Одинцове, куда она приехала вместе с мужем. В автомобиле злоумышленников на нее напали и стали удерживать угрожая ножом. Один из соучастников, увидев, что потерпевшая приехала вместе с мужчиной, который может помешать осуществлению плана по убийству женщины, сел за руль его машины. После чего злоумышленники вместе с потерпевшими поехали в Наро-Фоминск.

Далее соучастники пытались задушить женщину, после чего нанесли ей удар ножом в шею и сбросили тело в реку. С целью сокрытия преступления, злоумышленники убили мужа потерпевшей, избавились от тела аналогичным способом и сожгли его автомобиль.

Ранее один из соучастников преступлений был осужден к длительному сроку лишения свободы. Еще один сообщник находится в розыске. Уголовное дело в ближайшее время направят в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

Студентку приговорили к семи годам колонии за убийство однокурсницы в подмосковном детском лагере. Пушкинский городской суд вынес приговор в отношении 23-летней жительницы Москвы Александры Осиповой, которая признана виновной в убийстве однокурсницы во время прохождения практики в детском оздоровительном лагере в пушкинском поселке Доброе. Суд установил, что девушки вместе проходили практику в качестве вожатых в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд». 22 июня этого года Осипова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватилась за нож и нанесла однокурснице не менее 20 ударов. От полученных травм та скончалась на месте.

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