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Юристы объяснили, почему россиян не штрафуют за прогрев двигателя во дворе

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юристы объяснили, почему россиян не штрафуют за прогрев двигателя во дворе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По правилам дорожного движения стоянка с включенным двигателем наказывается штрафом. Однако на практике за это нарушение не наказывают. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам юриста Льва Воропаева, в КоАП предусмотрен штраф за стоянку с работающим двигателем.

— По статье 12.28 предусмотрен штраф до 1500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 3000. Но обычно сотрудники полиции не прибегают к этому. У нас только в определенных ситуациях запрещено во дворах прогревать двигатель. На моей практике я ни разу не видел, чтобы кого-то привлекали, — рассказал специалист.

Юрист Дмитрий Славнов также отметил, что инспекторы не проводят рейдов по дворам. Однако на нарушителя имеют право пожаловаться жильцы дома: для этого они могут отправить обращение в ГИБДД. В Москве можно воспользоваться приложением «Помощник Москвы».

Воропаев отметил, что, как правило, жильцы домов жалуются не на работающий двигатель, а на слишком близкое расположение парковки.

— Как минимум нужна видеозапись, на которой видно, что двигатель автомобиля работал длительное время, а также просматривается номер. Но суммы небольшие, поэтому мало кто обращается. В основном обращаются с обжалованием вопроса о придомовых парковках, которые должны быть не ближе 10 метров к жилому дому. Эти жалобы обычно направляют в муниципалитет или прокуратуру, — сказал собеседник «ВМ».

Юрист подчеркнул, что водитель может спокойно прогревать двигатель, если будет делать это не более пяти минут. В таком случае юридически считается, что автомобиль совершил лишь остановку, а не стоянку.

Придерживаться этого правила стоит как в жилых зонах, отмеченных соответствующим знаком, так и во дворах, в которых такого знака нет, отметил Воропаев.

— В ПДД прямо так и написано, что дворовые территории в случае отсутствия знака приравниваются к жилой зоне. В большинстве дворов в Москве такие знаки установлены, — рассказал эксперт.

По мнению Славнова, многие водители прогревают автомобили перед поездкой, чтобы избежать проблем с двигателем.

— Если все машины, которые прогреваются во дворах, будут выезжать и греться на дороге, мы получим риск возникновения пробки или даже ДТП. Некоторые непрогретые машины будут просто глохнуть, — заключил собеседник «ВМ».

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