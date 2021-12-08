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В ОВД по району Гольяново в Москве проходят следственные действия

Юлия Курганова

Происшествия
В ОВД по району Гольяново в Москве проходят следственные действия
Фото: moscow-live
Уссурийская улица, дом 1, корпус 6 Карта всех событий

Следственные действия проходят в здании ОВД по району Гольяново на востоке столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 7 декабря.

— Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях, — рассказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что оперативное сопровождение следственных мероприятий осуществляет служба собственной безопасности одного из подразделений полиции.

Ранее Telegram-канал «База» сообщил, что в ОВД по району Гольяново проходит спецоперация, в ходе которой задержан начальник уголовного розыска. По их данным, он пытался получить три миллиона рублей за то, чтобы не возбуждать дело по статье «Подделка документов».

3 декабря суд арестовал начальника полиции столичного района Ростокино. Полковника Игоря Гоцуляка обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Дело в отношении Гоцуляка возбудили из-за подозрения в мошенничестве и посредничестве во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей.

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