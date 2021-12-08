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Нутрициолог Ковиненко объяснила, кому нельзя есть сметану

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Ковиненко объяснила, кому нельзя есть сметану
Фото: pixabay.com

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о полезных свойствах сметаны и рассказала, кому не стоит употреблять данный продукт.

— Сметана — это кисломолочный продукт с достаточно высоким содержанием жира — от 10 до 30 процентов — поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, В), аминокислоты, цинк, калий, кальций. Благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору. Полезна для красоты кожи, волос, ногтей, — сообщила она.

Специалист подчеркнула, что сметана особенно полезна для детей, пожилых и людей с высокой физической активностью, так как в ней содержится много белков и жира.

Ковиненко объяснила, что не стоит давать сметану детям до 1,5 лет, потому что система желудочно-кишечного тракта в их возрасте еще не готова полноценно переварить такой вид белка. Также ограничивать употребление сметаны стоит худеющим, так как это достаточно калорийный продукт. Аккуратным в употреблении данного продукта следует быть и тем, у кого есть гастрит, нарушена работа желчного пузыря и печени, сообщает РИА Новости.

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