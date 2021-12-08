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СМИ: Япония поддержит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Япония поддержит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае
Фото: paralymp.ru

Япония не намерена включать в состав своей делегации на Олимпиаде в Пекине правительственных чиновников и, тем самым, поддержит объявленный США дипломатический бойкот турнира. Об этом сообщила газета Sankei, ссылаясь на источники.

При этом в составе делегации будут находиться, по предварительному плану, председатель спортивного управления Кодзи Мирофуси и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Они не являются членами правительства или правительственными чиновниками, поэтому бойкот будет поддержан. Однако окончательное решение страна примет позже, учитывая действия партнеров по G7 и реакцию китайских властей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Олимпийские игры в Пекине в любом случае состоятся, с участием официальных лиц США или без них. Китайская сторона согласовала с Международным олимпийским комитетом (МОК) антиковидные ограничения, в том числе ограничивающие доступ официальных лиц.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.

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