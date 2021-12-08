Более 40 процентов россиян признались, что в декабре работают хуже

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Приближающийся Новый год негативно сказывается на работоспособности россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Зарплата.ру» в своем исследовании. Согласно ему, 43 процента опрошенных работников в декабре работают хуже, чем в другие месяцы.

В большей степени это относится к женщинам — их доля составила 64 процента. Связано это с тем, что именно на них, в основном, лежит ответственность за подготовку праздничного стола и прочие новогодние приготовления, отмечает «Russia Today».

К снижающим работоспособность факторам также относятся необходимость поздравить коллег по работе и партнеров, невозможность сосредоточиться перед грядущими выходными, расслабленная обстановка и общее нежелание трудиться перед праздниками.

На работе сложно сосредоточиться 31 проценту респондентов, потому что мысли заняты приближающимся Новым годом и отдыхом. Тратят время на выбор подарков коллегам и своим партнерам по 18 и 15 процентов соответственно. Еще 13 процентов постоянно размышляют о финансовом положении и думают, хватит ли им денег на все подарки. А семь процентов опрошенных постоянно отвлекают коллеги, которые уже начали праздновать.

Полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте хотели бы 11 процентов сотрудников, еще 16 процентов затруднились с ответом.

Сервис опросил 1978 человек.

До этого социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также каким способом респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей. Согласно проведенному опросу, в этом году россияне гораздо лучше планируют свой новогодний бюджет: только восемь процентов опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к праздникам.