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В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпиаду вслед за другими странами

Полина Долганова

В мире
В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпиаду вслед за другими странами
Фото: Pixabay

Зампредседателя Европарламента Никола Бер в среду, 8 декабря, заявила, что Европа должна последовать примеру Соединенных Штатов и объявить тотальный бойкот в отношении Олимпийских игр в Китае.

По ее словам, бойкот Игр со стороны США происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

Она также назвала предстоящие соревнования в Пекине «ошибочной площадкой в неправильном месте».

— Невозможно спокойно наблюдать за Пекином на Зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая открыто за кулисами серьезно нарушает права человека, — приводит слова Бер медиагруппа Funke.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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