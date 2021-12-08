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Уроженка СССР Омарова отказалась от должности в Минфине США

Михаил Алимов

В мире
Уроженка СССР Омарова отказалась от должности в Минфине США
Фото: UK Prime Minister / CC BY-NC-ND 2.0

Сауле Омарова, родившаяся в казахской ССР, отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерство финансов США. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в Белом доме.

— Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля, — передает РИА Новости заявление американского президента Джо Байдена.

Сауле Омарова подвергалась критике в сенате из-за своего происхождения и связях с коммунистической партией СССР. В частности, сенатор Джон Кеннеди иронично поинтересовался, следует ли называть ее профессором или «товарищем». Женщина в ответ заявила, что она и ее семья пострадали от коммунизма и их с ним ничего не связывает. Как утверждают местные СМИ, Омарова не смогла набрать достаточно голосов для точного утверждения в должности.

В ноябре «Вечерняя Москва» вспомнила главные провалы лидера США, который заявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Среди конфузов — сон, оговорки, проблемы с памятью и падение у трапа самолета.

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