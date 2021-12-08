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Психотерапевт объяснила нездоровое увлечение смайликами в интернет‑переписках

Ирина Игнатенко

Общество
Психотерапевт объяснила нездоровое увлечение смайликами в интернет‑переписках
Фото: Pixabay

Пользователи социальных сетей и мессенджеров, а также блогеры, которые обильно снабжают свои сообщения эмодзи, на самом деле могут испытывать трудности с выражением эмоций. Об этом рассказала психотерапевт Надежда Панова.

Она отметила, что такие пользователи нередко встречаются в виртуальном пространстве. Многие воспринимают подобное явление с юмором, но у некоторых подобный стиль переписки вызывает раздражение.

По ее словам, люди «обвешивают» свои посты и сообщения многочисленными смайликами, подразумевая, что их значение известно каждому. Таким образом они экономят время на разъяснение своих чувств и эмоций. Также многие испытывают проблемы с выражением своих чувств словами.

— Смайлики и эмоджи представляют конкретные эмоции — радость, гнев, удивление и так далее — в предельно упрощенном виде, — рассказала она в комментарии РИАМО.

Психотерапевт посоветовала отказаться от использования подобных символов при переписке в начале знакомства или в случае рабочих переговоров.

Тем, кого не устраивает общение в соцсетях и мессенджерах с многочисленными смайликами, Панова посоветовала деликатно объяснить это собеседнику.

До этого эксперт дала советы по общению в мессенджерах.

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