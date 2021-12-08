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Полиция задержала мужчину, выбросившего щенка из окна в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала мужчину, выбросившего щенка из окна в Люберцах
Фото: МВД
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В подмосковных Люберцах полицейские задержали местного жителя, который в конце ноября выбросил из окна 14-го этажа щенка. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель 1992 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Люберецким городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 23 ноября. Неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, которая расположена на 14-м этаже жилого дома в Люберцах. В результате питомец погиб. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

После этого правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

В конце ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после того, как в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о ДТП, которое случилось в Подмосковье: на трассе водитель сбил лося и скрылся с места аварии.

Он оставил умирать животное в канаве. В сюжете сообщили, что лось пролежал около обочины несколько дней, пока его не нашел местный егерь. Но состояние животного сильно ухудшилось, и теперь его могут умертвить.

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