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Ушаков: Путин заявил Байдену о малоэффективности санкций США

Полина Долганова

В мире
Ушаков: Путин заявил Байдену о малоэффективности санкций США
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что санкции не окажут никакого положительного эффекта, в том числе и для Штатов. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают, — цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, говоря о санкциях, Байден упомянул такие сферы, как политика, финансы и экономика.

Помощник президента также задался вопросом, за что именно Штаты могут вводить такие санкции.

7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT. По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений в отношении Ирана и КНДР.

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