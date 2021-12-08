Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в российских регионах в начале декабря

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в российских регионах в начале декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погодных сюрпризах в регионах России в начале декабря.

Он отметил, что достаточно сильно похолодало на северо-западе страны — на территории Коми, Вологодской и Мурманской областей. Сильные перепады температуры наблюдаются на юге Сибири и Урале. На прошлой неделе там была оттепель, а в настоящее время температура опустилась до минус 15 градусов.

По словам синоптика, Дальневосточный регион находится под влиянием мощных циклонов.

— Очень частые выносы глубоких мощных циклонов с Японского моря, которые постоянно приносят сильные ураганные ветра. И практически встала вся инфраструктура (аэропорты, дороги) на Чукотке, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Он также добавил, что снегопад, который прошел в столице 7 декабря, можно отнести к аномальным погодным явлениям. Жители столицы за последние годы привыкли к более мягкому началу зимы, а снежный покров формировался к концу декабря - началу января.

Снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. В последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.

Читайте также:
Погода зима синоптик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте