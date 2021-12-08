Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в российских регионах в начале декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погодных сюрпризах в регионах России в начале декабря.

Он отметил, что достаточно сильно похолодало на северо-западе страны — на территории Коми, Вологодской и Мурманской областей. Сильные перепады температуры наблюдаются на юге Сибири и Урале. На прошлой неделе там была оттепель, а в настоящее время температура опустилась до минус 15 градусов.

По словам синоптика, Дальневосточный регион находится под влиянием мощных циклонов.

— Очень частые выносы глубоких мощных циклонов с Японского моря, которые постоянно приносят сильные ураганные ветра. И практически встала вся инфраструктура (аэропорты, дороги) на Чукотке, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Он также добавил, что снегопад, который прошел в столице 7 декабря, можно отнести к аномальным погодным явлениям. Жители столицы за последние годы привыкли к более мягкому началу зимы, а снежный покров формировался к концу декабря - началу января.

Снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. В последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.